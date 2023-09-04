Более половины россиян не приняли идею ограничить продажу препаратов для абортов

Большая часть (55%) опрошенных россиян не поддержали инициативу исключить из свободной продажи препараты для прерывания беременности, следует из результатов исследования ВЦИОМ. Чаще других против ограничений выступали молодые россияне (71% в группе до 25 лет и 60% в группе 25-34-летних), бездетные (62%) и бедные граждане (61%).

Среди причин негативного отношения к инициативе самые частые: забота о свободе выбора (42% среди несогласных), риск роста подпольных абортов (15%), страх перед непредвиденной беременностью (11%).

Каждый третий (35%) респондент поддержал предложение убрать препараты для абортов из свободной продажи. Около трети (30%) считают, что это поможет повысить рождаемость, четверть считает препараты небезопасными, 16% назвали негуманным прерывание беременности.

Опрос проведен методом телефонного интервью среди 1600 респондентов старше 18 лет. Предельная погрешность не превышает 2,5%.

В конце июля Минздрав РФ опубликовал проект приказа о введении учета для ряда препаратов для прерывания беременности. В пояснительной записке к законопроекту говорится о рисках осложнений в случае использования препаратов вне больницы.

Москва, Наталья Рязанова

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