В еще одном регионе России частные клиники перестанут делать аборты

В Курской области вслед за Крымом аборты перестанут делать в частных клиниках. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Белостоцкий.

«Мы второй субъект РФ, где коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности. И сейчас примерно 92% женщин, которые принимают решение о прерывании беременности, будут находиться в государственных клиниках, где мы активно ведем с ними работу», – приводит слова чиновника РИА «Курск».

По информации Белостоцкого, из пяти курских частных медицинских учреждений, имеющих лицензию на проведение абортов, уже четыре отказались от них. Ожидается, что оставшаяся клиника в скором времени примет аналогичное решение, отметил замгубернатора.

Ранее на этой неделе министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский сообщил, что частные клиники полуострова официально уведомили ведомство о добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности. Теперь искусственное прерывание беременности в Крыму будет проводиться только в государственных медучреждениях.

Курск, Наталья Петрова

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