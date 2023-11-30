Мурашко назвал колоссальным поток желающих лечиться в России

Желающие получить медицинские услуги в России приезжают колоссальным потоком, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
После снятия карантинных ограничений, введенных на период пандемии, для желающих лечиться в России нет препятствий. И желающих большое количество. В связи с этим в стране нужны новые подходы к предоставлению некоторых медицинских услуг, отметил Мурашко.
«В нашу страну сегодня сформировался колоссальный поток желающих приехать лечиться. Люди едут ещё за теми вещами, которые где-либо в другой стране получить нельзя. Поэтому, конечно же, обсуждение и формирование новых подходов просто необходимо», – приводит слова министра РИА Новости.
Популярность российских медуслуг министр объяснил высокой технологичностью и развитой инфраструктурой при приемлемой ценовой политике.
В СПЧ отметили, что в России пытаются решить проблему с дефицитом медицинских кадров с помощью мигрантов из Средней Азии, но не проработали систему подтверждения их квалификации.
Москва, Наталья Рязанова
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