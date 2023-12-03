Вирусолог допустил, что в Россию придет новый вирус из КНР

Вирусолог Виктор Ларичев допустил, что и россияне заразятся новым вирусом из Китая. Он считает беспокойство излишним: люди просто переболеют, и все.

По словам эксперта, вероятность завоза новых возбудителей болезней всегда есть.

«Вероятность всегда есть. Пока ещё рано вообще что-либо говорить и бояться. Скорее всего, переболеем, и пройдёт всё», – сказал Ларичев в беседе с «Говорит Москва».

Он отметил, что порка неясна даже природа инфекции, разгулявшейся в Китае. Согласно официальным отчетам, китайцы массово заражаются уже известными вирусами.

«Мы даже не можем сказать, это вирусное или бактериальное. При этом не говорят, что какая-то очень высокая смертность и летальность от этого заболевания. Ничего нового пока что они не выявили. Сейчас уровень китайских исследователей очень высокий, поэтому мы можем доверять их данным. Оснований, чтобы бить тревогу, пока нет. Будем следить за ситуацией», – добавил вирусолог.

Как сообщал «Новый День», больницы в Китае перегружены из-за наплыва пациентов с острыми респираторными заболеваниями. Большинство заболевших – дети, у которых диагностируют грипп, риновирусы и аденовирусы, микоплазменную пневмонию, респираторно-синцитиальный вирус.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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