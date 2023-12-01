Больницы КНР перегружены из-за повального заражения микоплазмой

Больницы в Китае перегружены из-за наплыва пациентов с острыми респираторными заболеваниями. Пекин настаивает на сезонной заболеваемости, специалисты в США подозревают зарождение новой эпидемии из-за микоплазмы.

Большинство заболевших в КНР – дети. Врачи диагностируют у них грипп, риновирусы и аденовирусы, микоплазменную пневмонию, респираторно-синцитиальный вирус, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения.

Больницы переполнены, комнаты ожидания приема забиты детьми и взрослыми, медикам вводят дополнительные смены. Многих осматривают прямо в коридорах, потому что не хватает свободных кабинетов, пишет South China Morning Post. По данным издания, первые вспышки микоплазменной пневмонии регистрировали в мае, но в октябре число случаев резко пошло вверх.

Власти в Тяньцзине готовы объявить желтый уровень тревоги из-за массового заражения ОРЗ. Власти призвали привить всех детей и пенсионеров, а взрослым рекомендовали лишний раз не выходить из дома и воздержаться от путешествий. Официально китайские специалисты сообщают только о динамике заболеваемости гриппом, следует из материала Global Times.

Источники сообщили, что во время вспышки вирус мутировал и китайским медикам пришлось столкнуться с новым возбудителем. Он вызывает жар и недомогание, но не кашель.

Специалисты ВОЗ подтвердили, что заболевания в КНР вызваны известными возбудителями. Но часть экспертов указала на склонность Пекина скрывать реальные данные в сфере здравоохранения.

Эксперт по эпидемиологии Эрик Фейгл-Динг узнал от источников, близких к руководству КНР, что врачам запретили разглашать статданные о заболевших и результаты тестов. Молекулярный биолог из Института Броуда в США Юйцзя Цзэн призвал власти всех стран провести массовое тестирование и начать собирать данные о случаях незнакомых заболеваний. По его мнеию, пандемия должна была научить власти более ответственно относиться к данным о здоровье граждан, передает агентство CNA.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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