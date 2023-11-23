В Китае выявили случаи новой таинственной пневмонии среди школьников

Всемирная организация здравоохранения запросила у Китая информацию о случаях пневмонии среди детей. Власти КНР связывают вспышку с отменой ковидных ограничений.

Чиновники Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили о росте респираторных заболеваний среди детей на минувшей неделе. Выявлено несколько очагов пневмонии у школьников на севере страны. О вспышке также говорилось в отчете системы общественного надзора за заболеваниями ProMED.

«ВОЗ запросила у Китая эпидемиологическую и клиническую информацию, результаты лабораторных исследований (...), подробную информацию о циркуляции патогенов и нагрузке на систему здравоохранения», – сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление организации.

В настоящее время нет доказательств, связаны ли вспышки недиагностированных пневмоний у детей с респираторными инфекциями. В Пекине считают, что рост числа заболевших обусловлен отменой ограничений, введенных для борьбы с распространением Covid-19, а также циркуляцией известных патогенов, таких как грипп, микоплазменная пневмония, респираторно-синцитиальный вирус (RSV) и SARS-CoV-2.

Пекин, Зоя Осколкова

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