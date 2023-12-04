«И речи не идет»: Минздрав заверил, что диспансеризация останется добровольной

Диспансеризация для работающих россиян останется добровольной, заверили в пресс-службе Минздрава. Граждане смогут проверить состояние здоровья на рабочем месте или в медподразделении компании.

«Речи об обязательной диспансеризации работающего населения не идет. Теперь у сотрудников есть возможность пройти профилактический осмотр или диспансеризацию в медицинском подразделении работодателя, на рабочем месте или в государственной медорганизации поблизости от места работы», – говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи дополнят и установят новый тариф ОМС.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что с 2024 года введут обязательную диспансеризацию работающих граждан на их месте работы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube