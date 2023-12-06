Минздрав готов к завозу микоплазменной инфекции

Система здравоохранения в России снабжена достаточным количеством препаратов от микоплазменной инфекции, чтобы заболеваемость была управляемой, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что российские специалисты знают, как диагностировать эту инфекцию: ее симптомы и стадии течения.

«Препаратов достаточное количество, широкий спектр, поэтому она абсолютно управляемая инфекция», – приводит слова Мурашко пресс-служба министерства.

По данным Роспотребнадзора, в стране зарегистрированы единичные случаи заражения микоплазменной инфекцией. Болезнь протекает стандартно, ни новых симптомов, ни тяжелых форм болезни не появилось. Так же развивается ситуация за рубежом.

Издание Global Times сообщило, что китайские специалисты официально не сообщали о мутациях или необычном течении болезней, вызванных микоплазменной инфекцией. В редакции предположили, что слухи о неизвестном заболевании стали способом для соцсетей привлечь новых читателей. Тема здоровья стала одной из важнейших в связи с недавней пандемией.

В октябре число больных пневмонией в КНР начало резко расти, а в конце ноября стало известно, что больницы переполнены детьми и взрослыми. Специалисты в КНР объяснили вспышку респираторных заболеваний сезонностью и снятием карантинных ограничений.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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