В поликлиниках Москвы будет вестись аудиозапись во время приема у врача

Департамент здравоохранения Москвы подтвердил сообщения СМИ, что во время приемов в поликлиниках для выявления ошибок в проведении приёмов и минимизации жалоб пациентов будут вести аудиозаписи, они будут обезличенными и конфиденциальными, – сообщает в пятницу, 12 января, «Интерфакс».

В ответе пресс-службы департамента здравоохранения Москвы на запрос агентства говорится: «Аудиозапись приема является обезличенной и конфиденциальной, хранится без привязки к конкретному приему и не позволяет идентифицировать конкретного пациента или врача. Соответственно содержание такой аудиозаписи не является врачебной тайной. Мы получаем жалобы пациентов на формальное, не всегда уважительное отношение врачей. Нередки и жалобы врачей на неуважительное поведение со стороны пациентов».

«Записи будут храниться не более одного месяца на защищенных серверах для возможности оперативной оценки. Дополнительное оборудование для этого закупаться не будет. Имеющейся у врачей техники достаточно для организации процесса», – сообщили в пресс-службе столичного депздрава.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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