СМИ узнали о дефиците в России препарата от повторного инфаркта

В России отмечено снижение объемов выпуска в гражданский оборот применяемого для профилактики повторного инфаркта препарата «Эффиент» (прасугрел) от американской компании Eli Lilly. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Минздрава РФ. Напомним, в марте 2023 года фармкомпания объявила о полном уходе с российского рынка.

Причины дефицита лекарственного средства не уточняются. В Минздраве отметили, что информация о прекращении поставок от производителя в Росздравнадзор не поступала.

Генеральный директор аптечного маркетплейса «Здравсити» Дмитрий Попов сообщил изданию, что официальный дистрибутор «Эффиента» в России – компания «Сервье» – уведомил партнеров, что поставки препарата в Россию были прекращены еще в сентябре 2023 года и планов по их возобновлению нет.

Он также отметил, что ввезенные в Россию до момента принятия решения партии препаратов реализуются в аптеках. Лекарства хватит менее чем на месяц, уточнил представитель Минздрава.

Как пишет газета, в России в стране нет дженериков «Эффиента», но средство может быть заменено похожими препаратами.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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