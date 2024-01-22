Росстат сообщил о росте числа россиян, страдающих от ожирения

В России по итогам 2022 года выявлено свыше 419 тысяч новых случаев ожирения, прирост заболеваемости составил более чем 10%. Это следует из данных, опубликованных в сборнике Росстата «Здравоохранение в России-2023» (сборник издается раз в два года), передает РБК.

В 2020 году медики выявили 371,9 тыс. таких диагнозов, в 2021 году- 383,3 тыс., в 2022-м – 419,4 тысячи. Всего с ожирением в 2022 году в стране жили 2,17 млн человек.

Заболеваемость сахарным диабетом также увеличилась. В 2020 году было диагностировано 321,8 тыс. новых случаев, в 2021-м – 346 тысяч, а в 2022-м – 373,4 тысячи, уточняет «Российская газета». С сахарным диабетом сейчас живут 5,27 млн россиян.

Всего болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ в 2022 году были выявлены у 13,05 млн россиян, двумя годами ранее их было почти на миллион меньше – 12,07 млн.

Среди детей до 14 лет у 108 тыс. в 2022 году было впервые обнаружено ожирение. В 2010 году такой диагноз поставили 69 тыс. детей, в 2015 году – примерно 93 тыс. У более 40 тыс. подростков от 15 до 18 лет выявили в 2022 году ожирение, в 2010-м их было почти вдвое меньше – 21 тыс.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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