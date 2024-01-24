В ВОЗ назвали самые курящие страны мира

Всемирная организация здравоохранения назвала страны, жители которых употребляют больше всего табачной продукции. В лидерах списка оказались Науру, Сербия и Индонезия.

В островном государстве Науру курит 36,9% взрослых жителей. В Сербии среди населения старше 15 лет табачные изделия употребляют 33,8%, в Индонезии – 33,4%.

В России каждый четвертый житель (26,7%) курит сигареты. По сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился – с 27,4%. Прогнозируется, что к 2025 году количество курильщиков в РФ снизится до 26,5%, а к 2030 году – до 25,6%. В нашей стране мужчины более подвержены этой пагубной привычке, чем женщины.

Ближайшие «курящие» соседи России – Венгрия (17-е место) и Греция (18-е место). Украина занимает 44-ю строчку в рейтинге (20,8%), а Белоруссия – 36-ю (22,4%).

Ранее директор Департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья Рюдигер Крех сообщил, что за последние два года число потребителей табака в мире сократилось на 19 млн человек и составляет 1,25 млрд.

Женева, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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