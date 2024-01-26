В Ростовской области 17 детских садов закрыли на карантин по кори

Вспышка кори зарегистрирована в Ростовской области. Специалисты ввели карантинные меры в 17 детских садах, большинство из них – в Ростове-на-Дону.

В правительстве регионе заявили, что противоэпидемические мероприятия проводятся своевременно.

«В области введены ограничения в 17 детских организованных коллективах, в их числе 11 – в Ростове. Групповых случаев среди организованных коллективов не зарегистрировано», – пояснили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

В связи с ростом заболеваемости всех непривитых и не болевших корью детей на 21 день отстраняют от занятий, если в учреждении регистрируют хотя бы один случай заражения. Выявлены случаи заражения целых семей. Чаще всего причина в том, что взрослые сами отказываются от прививок и игнорируют прививочный план для детей. Это характерно для «мигрирующих групп населения и ряда религиозных общественных организаций».

Президент РФ Владимир Путин признал, что в производстве вакцин от кори в стране случился технический сбой из-за нехватки свежих яиц – основного компонента для препарата. Рост заболеваемости корью в России глава государства объяснил большим потоком приезжих иностранцев без прививок.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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