В США выявили рекордное за 70 лет число случаев заражения сифилисом

В США впервые за последние 70 лет зафиксировали более 200 тысяч случаев заболевания сифилисом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний.

В 2022 году в Соединенных Штатах выявили 207 тысяч случаев заражения сифилисом. Это максимальный показатель с 1950 года, когда было зафиксировано 217 тысяч заболевших.

В 2000 году уровень инфицирования сифилисом снизился до минимальных значений – 31,6 тысячи. Затем число заболевших начало резко расти. Так в 2022 году в США было выявлено на 17% больше больных сифилисом по сравнению с предыдущим годом.

По данным агентства, всплеск случаев заражения сифилисом связан с сокращением финансирования учреждений здравоохранения со стороны американских властей, а также рост числа наркозависимых.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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