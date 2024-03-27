В России рекордно выросли продажи антидепрессантов

За первые 11 недель текущего года в аптеках России было продано 3,6 млн упаковок антидепрессантов на общую сумму 2,9 млрд рублей – это рекордный показатель за последние пять лет. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на подсчеты аналитической компании DSM Group.

В сравнении с аналогичным периодом 2023 года продажи увеличились на 45% в денежном эквиваленте и на 33% – в натуральном. В прошлом году за первые 11 недель было реализовано 2,7 млн упаковок антидепрессантов на 2 млрд рублей.

Участники рынка подтвердили положительную динамику продажи препаратов в натуральном выражении. Так, в «Аптечной сети 36,6» (бренды «36,6» и «Горздрав») изданию сообщили, что за указанный период продажи антидепрессантов выросли на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в сети «Аптека 25» – более чем на 15%.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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