Рост на 70%: россияне резко увеличили расходы на антидепрессанты

Расходы жителей России на антидепрессанты за девять месяцев текущего года выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-сентябре россияне купили 8,4 млн упаковок антидепрессантов – на 48% больше, чем в 2021 году. Общая сумма затрат на эти препараты составила 5 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).

Чаще всего антидепрессанты покупали москвичи (1 300 упаковок на 10 тыс. человек), петербуржцы (1 200), а также жители Московской области (976), Карелии (939) и Ростовской области (909).

Рост поставок антидепрессантов на российский рынок как за счет увеличения производства этих лекарств в стране, так и за счет импорта, составил 32%.

С начала года также выросли траты россиян на успокоительные препараты (+56%), достигнув 13,9 млрд рублей. По данным ЦРПТ, чаще остальных такие препараты приобретали жители Псковской (14 000 упаковок на 10 тыс. человек), Тверской (13 000), Тамбовской (12 900), Липецкой (12 800) и Смоленской областей (12 700).

Как сообщал «Новый День», на текущей неделе число жителей РФ с тревожным настроением вновь выросло. Согласно результатам опроса Фонда «Общественное мнение», 63% респондентов сообщили о нервозности родных, близких и друзей. На прошлой неделе этот показатель составил 56%. Уровень тревожности россиян своего пика (70%) достигал после объявления частичной мобилизации в конце сентября-начале октября.

Москва, Наталья Петрова

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