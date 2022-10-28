Уровень тревожности россиян снова вырос

Уровень тревожности жителей России вновь повышается. Согласно результатам опроса Фонда «Общественное мнение», который был проведен 21-23 октября, 63% респондентов отметили нервозность родных, близких и друзей.

Социологи обратили внимание, что главными темами, которые волновали граждан РФ на прошлой неделе, оставались специальная военная операция на Украине и частичная мобилизация.

Напомним, неделей ранее уровень тревожности россиян снизился до 56%, а своего пика (70%) достигал после объявления частичной мобилизации в конце сентября-начале октября.

Опрос «ФОМнибус» был проведен 21-23 октября в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. В исследовании приняли участие 1500 респондентов.

Москва, Светлана Антонова

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