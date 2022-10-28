российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 28 октября 2022, 11:12 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Уровень тревожности россиян снова вырос

Уровень тревожности жителей России вновь повышается. Согласно результатам опроса Фонда «Общественное мнение», который был проведен 21-23 октября, 63% респондентов отметили нервозность родных, близких и друзей.

Социологи обратили внимание, что главными темами, которые волновали граждан РФ на прошлой неделе, оставались специальная военная операция на Украине и частичная мобилизация.

Напомним, неделей ранее уровень тревожности россиян снизился до 56%, а своего пика (70%) достигал после объявления частичной мобилизации в конце сентября-начале октября.

Опрос «ФОМнибус» был проведен 21-23 октября в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. В исследовании приняли участие 1500 респондентов.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Россия,