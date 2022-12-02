ФОМ: уровень тревожности россиян продолжает расти

Уровень тревожного настроения россиян растет вторую неделю подряд. Об этом свидетельствуют результате исследования Фонда «Общественное мнение».

С 20 ноября по 27 ноября доля людей, в окружении которых ощущается тревожность, выросла с 56% до 59%. На предыдущей неделе показатель также увеличился с 49% до 56%.

Примечательно, что число тех, кто ощущает преимущественно спокойствие, осталось прежним – 37%. Таким образом, доля тревожных россиян выросла за счет тех, кто ранее затруднялся с ответом, но теперь склонился в сторону тревожности – снижение с 7% до 4%.

Опрос «ФОМнибус» проводился в 104 населенных пунктах, 53 субъектах России. Участие в исследовании приняли 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Москва, Зоя Осколкова

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