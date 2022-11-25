В России вырос уровень тревожности населения

В России растут тревожные настроения у населения. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда «Общественное мнение». По словам экспертов, на это есть несколько причин.

Согласно результату опроса, проведенного 20 ноября, уровень тревожного настроения россиян составил 56%, спокойствие ощущают 37%. При этом неделей ранее 49% респондентов заявили о тревожности в своем окружении, а спокойствие было свойственно 46% опрошенных.

По мнению президента Центра развития региональной политики (ЦРРП), политолога Ильи Гращенкова, у роста тревожности есть сразу несколько причин. Основная – слухи о второй волне мобилизации, информация, поступающая из приграничных регионов, а также общее непонимание курса власти и образа будущего.

«По сути, новая волна панических атак накладывается на устойчивый тренд роста беспокойства, который длится уже третий месяц подряд. Многими экспертами уже фиксируется снижение доверия к власти в регионах на фоне того, что они не только не борются с очагами тревожности, но и всячески стараются игнорировать саму проблему», – написал Гращенков в своем телеграм-канале.

Москва, Зоя Осколкова

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