В Госдуме предложили полностью запретить продажу вейпов

Депутаты Госдумы разработали законопроект о полном запрете на розничную продажу вейпов в целях «народосбережения». Авторы еще собирают подписи под инициативой и проводят консультации.

Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди» вместе работали над законопроектом. Авторы отметили, что существующие ограничения, в том числе на продажу вейпов подросткам, легко обходятся. Объемы подпольного оборота вейпов и жидкостей к ним продолжает расти. Поэтому депутаты предложили полный запрет.

«Запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки», – цитирует текст документа ТАСС.

На начало 2023 года число использующих вейпы подростков выросло в 10 раз к уровню 2011 года. При этом, специалисты считают вредной даже безникотиновую жидкость, в состав которой входят глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и загустители. Вдыхание их в виде пара может привести к тяжелым заболеваниям легких.

«Врачи даже выделяют особое заболевание – вейп-ассоциированное повреждение легких, напоминающее по симптомам и проявлениям пневмонию. У курящих электронные сигареты, как и у обычных курящих, также формируется никотиновая зависимость», – говорится в пояснительной записке.

Авторы признали, что бюджет потеряет часть доходов в случае запрета, но подчеркнули, что «в целях народосбережения сохранение здоровья нации, особенно молодежи, значительно важнее для будущего страны».

В Свердловской области курят на постоянной основе 21% подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Порядка 40% из них предпочитают вейпы. В Екатеринбурге зафиксирован смертельный случай отравления школьника курительной смесью.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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