Рынок импортных БАДов в России в семь раз превысил ожидания

Рынок импортных БАДов в России оказался в семь раз больше, чем ожидали специалисты, следует из данных оператора системы «Честный знак» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Объем рынка отечественных добавок оказался в 1,6 раза больше ожиданий.

Участников рынка прежде считали по выданным свидетельствам о госрегистрации. Но такая система не учитывает параллельный импорт, при котором БАДы попадают на рынок по документу, выданному иностранной компании.

Так, вместо ожидаемых 200 организаций специалисты насчитали 1,4 тыс. импортеров добавок. Число российских производителей выросло с 800 до 1,3 тыс.

Руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков отметил, что часто БАДы нескольких марок выпускают на одной площадке в рамках «контрактного производства». Тогда владелец бренда не указан в разрешительной документации.

«В настоящее время участники оборота выходят из тени, и теперь мы можем оценивать их реальное количество, а также объемы импорта, производства и уже в ближайшее время сможем оценить объемы потребления добавок в России», – пояснил эксперт «Известиям».

С 1 сентября 2023 года в России действует маркировка БАДов. С 1 марта 2024 года участники рынка должны передавать сведения о выводе добавок из оборота.

На начало 2023 года 59% россиян принимали витамины и другие добавки на постоянной основе. Четверть опрошенных признались, что тратят на такие препараты более пяти тыс. рублей каждый месяц.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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