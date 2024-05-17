В России запретят ароматизированные жидкости для вейпов

Правительство России готовится запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами. Соответствующий проект распоряжения кабмина разработал Минздрав, пишет газета «Коммерсантъ».

Документ запрещает выпуск в обращение веществ, «направленных на повышение привлекательности никотинсодержащей жидкости, безникотиновой жидкости и растворов никотина (в том числе жидкостей для электронных средств доставки никотина) и (или) добавок, усиливающих никотиновую зависимость».

К веществам, направленным на повышение привлекательности вейпов, по мнению авторов инициативы, относятся пищевые добавки, БАДы, пищевые ароматизаторы и вкусоароматические химические вещества, природные и синтетические сахара, лекарственные средства и экстракты лекарственных растений, а также «вещества и красители, разрешенные к использованию в парфюмерно-косметической продукции».

К добавкам, усиливающим никотиновую зависимость, авторы проекта среди прочего отнесли производные никотина, алкалоиды табака, органические кислоты, этиловый спирт, какао-бобы, лакрицу, аммоний, аммиак и вещества, содержащие в структуре бета-карболин.

После утверждения документа в продаже останутся лишь жидкости для вейпов, содержащие никотин, дистилированный глицерин и пропиленгликоль.

В пояснительной записке указывается, что цель запрета – снижение потребления и распространения никотиносодержащей продукции среди населения, в особенности среди молодежи. Аналогичные запреты действуют в ряде других стран – Венгрии, Китае, Литве, Нидерландах, Норвегии, Финляндии и нескольких штатах США.

Как отмечают авторы документа, применение ароматизаторов и пищевых добавок создает иллюзию безопасности вейпов, однако на деле они существенно увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и хронических заболеваний легких.

Ранее в Госдуме предложили полностью запретить розничную продажу вейпов в целях «народосбережения». Соответствующий законопроект разработали депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди». Авторы отметили, что существующие ограничения, в том числе на продажу вейпов подросткам, легко обходятся, а объемы подпольного оборота вейпов и жидкостей к ним продолжает расти. Поэтому парламентарии предложили ввести полный запрет на розничную продажу электронных сигарет.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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