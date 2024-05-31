В правительстве опасаются роста нелегального оборота в случае полного запрета вейпов

Запрет вейпов в России спровоцирует рост нелегальных продаж. Это следует учесть при разработке соответствующего закона. Об этом сообщили в правительстве РФ.

«Установление указанного запрета может способствовать росту нелегального оборота такой продукции. С учетом изложенного законопроект требует концептуальной переработки», – сказано в отзыве кабмина на инициативу.

Ранее депутаты Госдумы разработали законопроект о полном запрете на розничную продажу вейпов в целях «народосбережения». Авторы отметили, что существующие ограничения, в том числе на продажу вейпов подросткам, легко обходятся. Объемы подпольного оборота вейпов и жидкостей к ним продолжает расти. На начало 2023 года число использующих вейпы подростков выросло в 10 раз к уровню 2011 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube