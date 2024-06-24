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Понедельник, 24 июня 2024, 13:14 мск

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В трех регионах России выявлены случаи заболевания ботулизмом

В трех регионах России зафиксированы новые случаи заболевания ботулизмом. Общее количество инфицированных достигло 375 человек.

В Ярославской, Тамбовской и Костромской областях госпитализированы четыре человека с ботулизмом. Всем из них оказывается необходимая медицинская помощь.

Общее число заболевших ботулизмом достигло 375 человек. Большая часть пациентов находится в состоянии средней степени тяжести, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что специалисты службы изъяли почти 200 т продукции, ставшей причиной вспышки ботулизма в ряде российских регионов. Врачи выписали из стационаров 15 человек, у которых подозревали инфекцию.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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