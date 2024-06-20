Почти 200 тонн продуктов изъяли в связи со вспышкой ботулизма

Специалисты изъяли почти 200 т продукции, ставшей причиной вспышки ботулизма в ряде российских регионов. Врачи выписали из стационаров 15 человек, у которых подозревали инфекцию.

«По состоянию на 20 июня из стационаров выписано 15 человек, из них один в Нижегородской области и 14 – в Москве», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства обзвонили около двух тысяч человек, которые могли употребить опасные продукты. Благодаря этому выявили граждан с симптомами, всем вовремя была оказана медицинская помощь.

«Полиция вместе со специалистами ведомства изъяли почти 200 тонн опасной продукции, ставшей причиной ботулизма. Отобрано почти 700 проб, проведено более трех тысяч исследований. В остатках готовой продукции выявлен ботулинический токсин», – добавили в ведомстве.

Также прекращено действие более 100 деклараций о соответствии продукции.

Накануне число граждан с подозрением на ботулизм в Нижнем Новгороде увеличилось с 14 до 16 человек, в Казани – с 14 до 15 человек. Отравившиеся готовыми салатами выявлены в Москве и области. Все пострадавшие заказывали продукты одних и тех же производителей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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