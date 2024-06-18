Предъявлено обвинение фигурантам дела об отравлении людей

Следственный комитет РФ во вторник, 18 июня, сообщил, что фигурантам уголовного дела об отравлении людей пищевой продукцией предъявлено обвинение по нескольким статьям, в том числе за организацию незаконной миграции.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится: «Генеральному директору компании «Локалкитчен» Антону Лозину, руководителю отдела качества «Локалкитчен» Елене Машковой и фактическому руководителю компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимиру Шину инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.238 УК РФ (производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Шин также обвиняется по п. «б» ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)».

Общее число госпитализированных с признаками ботулизма в России после отравления едой достигло 197 человек. Случаи зафиксированы в Москве, Подмосковье, Татарстане и Нижегородской области. В Москве выявлено 149 отравившихся, еще 20 в Московской области. С признаками ботулизма в Нижегородской области были госпитализированы 14 человек и столько же в Казани.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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