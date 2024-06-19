В Нижнем Новгороде на ИВЛ перевели шесть пациентов с ботулизмом

Число граждан с подозрением на ботулизм в Нижнем Новгороде увеличилось с 14 до 16 человек, в Казани – с 14 до 15 человек. Нижегородские медики подключили к ИВЛ шесть пациентов, чье состояние ухудшилось.

«После обзвона потребителей салата с фасолью в инфекционную больницу 18 июня обратился ещё один человек. На утро 19 июня всего зарегистрировано 15 случаев ботулизма», – рассказали в управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

Число пострадавших в Нижнем Новгороде также выросло. Состояние некоторых пациентов ухудшилось: они не смогли дышать самостоятельно.

«В медучреждения региона госпитализированы 16 пациентов с подозрением на ботулизм: 15 взрослых и один ребенок. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены шесть пациентов», – сообщил нижегородский минздрав.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела в связи с массовым отравлением людей: об оказании небезопасных услуг и нелегальной миграции, поскольку на производстве работали иностранцы с фальшивой пропиской. Задержаны повар компании-производителя фасоли «Савон-К» и фактический руководитель компании, гендиректор ООО «Локалкитчен» и глава отдела качества той же фирмы. Всем предъявлены обвинения, решается вопрос об аресте.

Нижний Новгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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