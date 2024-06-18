Число нижегородцев с симптомами ботулизма выросло до 14

Врачи в Нижнем Новгороде поместили в стационар еще двух человек с подозрением на ботулизм. Число пострадавших в реанимации выросло до 12 человек. Ранее сообщалось о девяти нижегородцах в тяжелом состоянии из-за отравления.

По данным минздрава Нижегородской области, еще один мужчина и ребенок обратились к медикам за помощью из-за симптомов отравления. Обоих отправили в стационар под наблюдение врачей. Все ранее госпитализированные теперь находятся в реанимации, передает ГТРК «Нижний Новгород».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным Роспотребнадзора, пострадавшие ели салат «Лобио» от производителя «Локалкитчен», купленный через сервис доставки «Самокат». Ведомство призвало нижегородцев не есть этот продукт, если они купили его до отзыва из продажи.

Накануне минздрав региона сообщил о 12 пострадавших с симптомами ботулизма. В Москве число заразившихся составило 121 человека, из которых 30 поместили в реанимацию. Все пострадавшие ели одинаковые продукты одних производителей.

Нижний Новгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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