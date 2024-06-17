Число москвичей с симптомами ботулизма выросло до 121 человека

Уже 121 человек с симптомами отравления обратился за медицинской помощью в Москве. Врачи поместили в реанимацию 30 пострадавших, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Поскольку симптомы ботулизма могут проявиться в период от двух часов до пяти суток, всех горожан с подозрением на инфекцию поместили в специализированное отделение.

«Всего за медицинской помощью обратились 121 человек. Все они проходят обследование в условиях стационара. 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Благодаря своевременному обращению и предпринятыми мерами угрозы для жизни этих пациентов нет», – приводит слова чиновника пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Специалисты Роспотребнадзора и департамента определили, какие продукты могли стать источником заражения. Продажу этих продуктов прекратили, специалисты проводят эпидемиологическое расследование.

Все пострадавшие ели салат лобио от ООО «Локалкитчен» или салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Сотрудники СКР во время обысков нашли подозрительные продукты, от которых работники пытались избавиться.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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