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Воскресенье, 16 июня 2024, 13:57 мск

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Число пострадавших растет: отравившиеся москвичи ели салаты от «Локалкитчен» и «Гастропорт»

Число пострадавших от отравления москвичей увеличилось до 18, сообщают телегам-каналы. Все пострадавшие госпитализированы с подозрением на ботулизм после употребления купленных салатов.

Согласно последним данным Следственного комитета, пока вынесены постановления о признании потерпевшими десяти лиц.

В столичном управлении Роспотребнадзора уточнили, что пострадавшие употребляли в пищу продукцию – «Салат лобио» изготовитель: ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовитель: ООО «Гастропорт».

«Оборот продукции этих производителей решением регионального управления Роспотребнадзора приостанавливается до окончания санитарно-эпидемиологического расследования. Уже приобретенную продукцию не рекомендовано употреблять в пищу. Ситуация находится на строгом контроле», – сообщили в ведомстве.

Столичный Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). Сегодня следователи изъяли продукцию, которая могла быть заражена опасными для здоровья микроорганизмами. Работники торговых компаний и складов пытались избавиться от этих товаров.

Москва, Елена Володина

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