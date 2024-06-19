Повар «Савон-К» стал четвертым фигурантом дела о массовом отравлении людей

Следственный комитет задержал повара компании-производителя фасоли «Савон-К» по делу о массовом отравлении людей. По версии следствия, подозреваемый готовил и фасовал фасоль с нарушением требований безопасности.

«Задержан повар компании-производителя фасоли ООО «Савон-К», гражданин Республики Таджикистан Карим Норматов. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании всем четверым фигурантам меры пресечения, связанной с лишением свободы», – говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Следователи установили, что повар действовал по распоряжению руководителя компании, который хотел снизить затраты на производство продукта. После вакуумной упаковки фасоль передали на склад ООО «Локалкитчен».

Накануне вечером гендиректору ООО «Локалкитчен» Антону Лозину, главе отдела качества «Локалкитчен» Елене Машковой и фактическому руководителю «Савон-К» Владимиру Шину предъявили обвинения в производстве и сбыте продукции, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.2 ст.238 УК РФ) и организации незаконной миграции (п. «б» ч.2 ст.322.1 УК РФ).

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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