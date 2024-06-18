В Подмосковье 20 человек попали в больницу с ботулизмом

Медики в разных регионах России продолжают выявлять граждан с симптомами ботулизма после употребления некачественной пищи. В Московской области 20 человек с симптомами инфекции поместили в стационар, из них 12 находятся в тяжелом состоянии, следует из данных регионального минздрава.

«В медучреждениях, подведомственных минздраву Московской области, находятся 20 человек с предварительным диагнозом ботулизм. Из них 12 – в тяжелом состоянии, остальные – в средней степени тяжести», – цитирует сообщение «Интерфакс».

В Москве, Татарстане, Нижегородской области возбуждены уголовные дела. Все они будут переданы в центральный аппарат Следственного комитета, поскольку все пострадавшие ели продукты одних производителей.

«Председателем СКР принято решение о передаче уголовных дел в производство главного следственного управления для дальнейшего расследования. По изъятой продукции назначены необходимые экспертизы. Следователи выясняют, в какие еще регионы могла поступить опасная для здоровья продукция», – рассказали в ведомстве.

В пресс-службе СКР уточнили, что ранее днем задержали гендиректора ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») Антон Лозин, глава отдела качества компании Елена Машкова и фактический руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения фигурантам.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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