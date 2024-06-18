В Казани 14 человек с симптомами ботулизма оказались в больнице, двое – на ИВЛ

В Казани число граждан с симптомами ботулизма увеличилось с 6 до 14 человек. Восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан

Двух пострадавших подключили к аппаратам ИВЛ.

«Установлен круг покупателей салата «Лобио с фасолью» – 116 человек. Проведен их телефонный обзвон на предмет выявления лиц с симптомами. Остатки салата в количестве 136 штук изъяты, находятся на лабораторном исследовании», – рассказали в ведомстве.

Накануне к медикам обратились шесть человек с жалобами на симптомы отравления, которые близки к признакам заражения ботулизмом. Роспотребнадзор начал проверку ритейлера, через которого пострадавшие заказывали продукцию. Оборот продукции ООО «Локалкитчен» и ООО «Гастропорт» приостановили.

В Москве 121 человек находится в стационаре с подозрением на ботулизм. Врачи поместили в реанимацию 30 пострадавших. В Нижнем Новгороде зафиксировали 14 случаев ботулизма после употребления продукции тех же производителей. СКР возбудила два уголовных дела, задержаны трое подозреваемых.

Казань, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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