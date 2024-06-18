СКР задержал трех подозреваемых в массовом отравлении москвичей

Полиция задержала трех подозреваемых по делу о массовом отравлении жителей Москвы. Специалисты нашли множество нарушений на производстве продуктов питания, где трудились узбеки с фальшивой пропиской.

«В настоящее время задержаны фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, гендиректор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, руководитель отдела качества», – рассказали в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

Специалисты Роспотребнадзора вместе со следователями выяснили, что никто не контролировал технологию приготовления еды, условия и сроки хранения компонентов и готовых продуктов. Чтобы работа шла быстрее, владельцы компании наняли нескольких узбеков и оформили им фальшивую прописку. СКР возбудил еще одно уголовное дело – об организации незаконной миграции (п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

Уже 121 человек с симптомами отравления обратился за медицинской помощью в Москве. Все пострадавшие ели готовые блюда от ООО «Локалкитчен» или ООО «Гастропорт».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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