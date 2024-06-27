В Роспотребнадзоре назвали стабильной ситуацию с кишечными инфекциями

Ситуация с острыми кишечными инфекциями в России остается стабильной. Об этом сообщили Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Ранее стало известно, что в Херсоне, который находится под контролем Киева, произошла вспышка холеры. Однако местные власти отрицают факт эпидемии.

«Санитарно-противоэпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям на территории России, в Херсонской области остается стабильной», – рассказали РИА «Новости» в Роспотребнадзоре.

Накануне сообщалось, что в Курске 11 человек отравились морепродуктами в суши-баре. Специалисты надзорного ведомства взяли пробы пищевой продукции и сырья для исследования, проведено обследование персонала и санитарного состояния объекта.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube