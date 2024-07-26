В России разрабатывают две вакцины для борьбы с ВИЧ-инфекцией

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) работают над созданием двух новых вакцин для борьбы с ВИЧ-инфекцией – «КомбиМаб-1» и «КомбиМаб-2». Обе вакцины позволят снизить вирусную нагрузку ВИЧ. Первый препарат прошел доклинические исследования, испытания второго должны завершиться в начале 2026 года, отметили в пресс-службе ФМБА.

Вакцина «КомбиМаб-1» поможет повысить эффективность терапии ВИЧ-инфекции, избежать побочных эффектов, упростить схему лечения, а также позволит отказаться от ежедневного приема в связи с длительным периодом действия, передает ТАСС. Более того, как заявили в пресс-службе агентства, препарат можно будет использовать не только для лечения, но и для профилактики ВИЧ-инфекции, в частности, в группах высокого риска. Так, вакцина способна обеспечивать защиту не менее 1,5 лет от широкого спектра вариантов ВИЧ после однократного введения, указали в ФМБА.

В настоящее время идет подготовка к клиническим исследованиям препарата.

Доклинические исследования другой вакцины – «КомбиМаб-2» – будут завершены в первом квартале 2026 года. Клинические испытания намечены на 2027 год.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус сообщил, что количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в РФ в 2023 году снизилось относительно 2022 года и составило менее 55 тысяч. По его словам, «эта динамика соответствует уверенному тренду последних лет на снижение числа новых случаев ВИЧ».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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