Первый отечественный аналог инсулина «Апидра» зарегистрирован в России

Фармацевтическая компания «Герофарм» зарегистрировала первый отечественный аналог французского инсулинового препарата «Апидра». Препарат «Ринглузин» по силе действия идентичен инсулину, выработанному человеческим организмом.

Препарат прошел клинические испытания в ведущих научно-исследовательских центрах России. Весь цикл производства «Ринглузина» будет происходить внутри страны на заводах компании в Санкт-Петербурге и Подмосковье.

«Герофарм» зарегистрировал новый инсулин с действующим веществом глулизин, который по силе действия равен обычному человеческому инсулину. Данный препарат является первым российским биоаналогом препарата «Апидра», – цитирует сообщение компании ТАСС.

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Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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