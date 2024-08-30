Каждый третий больной с EVALI нуждается в ИВЛ – Гамбарян

Почти всем заболевшим EVALI требуется лечение в стационаре, а треть из них не может дышать без ИВЛ, рассказала руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.

Использование вейпов и электронных сигарет грозит поражением сердца и сосудов, респираторной системы. Одним из самых серьезных недугов стало EVALI – острое ингаляционное поражение легочной ткани. По данным Минздрава, внешние симптомы во многом схожи с коронавирусом: жар, слабость, кашель и одышка, нарушения пищеварительной системы. И также, как ковид, новое заболевание вызывает патологические изменения в легких.

Болезнь официально признали в США в 2019 году, и за год зарегистрировали более 2800 отправленных в стационар граждан с EVALI. 68 случаев закончились летальным исходом.

«95% пострадавших с EVALI нуждаются в госпитализации в отделение пульмонологии или интенсивной терапии, одной трети требуется искусственная вентиляция легких», – пояснила Гамбарян в беседе с РИА Новости.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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