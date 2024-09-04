Британские врачи бьют тревогу из-за супербактерий у солдат ВСУ

Британские врачи предупредили о тихой пандемии из-за бактерий, устойчивых к самым мощным антибиотикам. Случаи заражения выявили у солдат ВСУ и справиться смогли только ампутацией, пишет The Times.

Издание описало случай с украинским солдатом 35 лет, который попал в лондонскую больницу Святого Георгия со множественными осколочными ранениями. В ранах на левой ноге нашли бактериальную инфекцию, которая не отреагировала на обычное лечение. Тогда врачи применили четыре других препарата, включая антибиотик «высшего качества». Его используют в самом крайнем случае из-за тяжелых побочных эффектов. Но и он это дало «ограниченный эффект», и ногу пришлось ампутировать по колено.

По данным издания, подобные случаи описывали врачи из Норвегии, Нидерландов, Германии, где лечили раненых солдат ВСУ. В девяти случаях из 150 известных ни один из существующих антибиотиков не смог справиться с инфекцией. По версии одного из врачей, боевики подхватывают инфекцию не на поле боя, а в украинских больницах, где лежат в одних палатах с гражданскими.

Группа инвесторов с активами свыше 13 трлн долларов призвала мировых политиков объявить тревогу из-за распространения супербактерий. По их мнению, пора дать задание ученым для поиска лекарства от устойчивых инфекций, которые могут стать угрозой более страшной, чем глобальное потепление, пишет Bloomberg.

Специалисты предупредили, что устойчивость к противомикробным препаратам (AMR) убивает около 1,3 млн человек в год. При сохранении нынешней частоты заражения к 2050 году число смертей может вырасти до 10 млн в год. Медицинские траты в мире вырастут на триллион долларов, а мировой ВВП потеряет 3,8%.

В 2022 году расходы системы здравоохранения России из-за устойчивых к антибиотикам бактерий выросли на 13 млрд рублей. Около 700 тыс. человек в год умирают от инфекций, вызванных устойчивыми бактериями.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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