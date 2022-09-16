Расходы системы здравоохранения выросли на 13 млрд рублей из-за устойчивых инфекций

Ежегодные расходы системы здравоохранения России растут из-за бактерий, устойчивых к антибиотикам. По примерным подсчетам, резистентность инфекций увеличила эти траты на 13 млрд рублей. Об этом рассказал главный специалист Минздрава по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов.

По оценкам экспертов, около 700 тысяч человек в год умирает от инфекций, вызванных устойчивыми бактериями. Если не предпринимать никаких действий, к 2050 году от них будет умирать 10 млн, что больше, чем от онкологии – она уносит жизни 8,2 млн.

«Это худший сценарий, но в январе этого года появилась блестящая работа – систематический обзор по 204 странам. Он показал, что ежегодно устойчивые бактерии убивают 1,27 млн человек. Если к этому добавить и другие негативные последствия устойчивости – удлинение госпитализации, ухудшение течения основного заболевания – цифра вырастет до 3,1 млн», – сказал Козлов в интервью «Известиям».

«Есть неплохая работа по Санкт-Петербургу, в которой наши коллеги в 2016 году просчитали ежегодные расходы системы здравоохранения вследствие наличия резистентных инфекций. Если экстраполировать эти данные на всю страну, то получится как минимум 13 млрд рублей дополнительных трат», – отметил специалист.

Козлов добавил, что в этой работе велся учет только ограниченного спектра микробов, то есть реальная цифра гораздо больше: «В мире, по оценке Джима О'Нила, к 2050 году будет тратиться 210 трлн долларов, это потеря 7% глобального ВВП. Этими цифрами нужно оперировать, потому что они показывают проблему».

Москва, Зоя Осколкова

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