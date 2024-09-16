В мире стремительно распространяется новый сильный и заразный вид ковида

Новый «более сильный» штамм COVID-19 распространяется по Европе и миру, и эксперты предупреждают, что это «только начало».

Штамм XEC был впервые обнаружен в Германии в июне и с тех пор выявлен в 15 странах на трех континентах.

По мнению экспертов, этот штамм может стать доминирующим в течение нескольких месяцев, когда похолодает.

Руководитель регионального отделения инфекционных заболеваний Kaiser Permanente Southern California доктор Элизабет Хадсон заявила, что эксперты в области здравоохранения продолжат следить за этим вариантом в ближайшие недели.

Доктор Хадсон сообщил, что XEC был зарегистрирован в Западной Европе, включая Германию и Нидерланды, и болезнь быстро распространяется.

XEC был обнаружен в США, но его распространенность пока низкая.

Штамм, представляющий собой комбинацию вариантов KS.1.1 и KP.3.3, вызывает симптомы, схожие с теми, которые вы испытываете при таких распространенных заболеваниях, как грипп и простуда.

Большинству людей становится лучше в течение нескольких недель, но некоторым может потребоваться больше времени для восстановления, а некоторым даже может потребоваться госпитализация.

Обычные симптомы включают высокую температуру, постоянный кашель, потерю вкуса или обоняния, одышку и чувство усталости или истощения.

Кроме того, распространены обычные симптомы простуды, такие как головная боль, боль в горле, заложенный нос или насморк, а также потеря аппетита, диарея, тошнота или рвота.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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