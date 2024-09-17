Ученые ожидают 39 млн смертей от супербактерий к 2050 году

Более 39 млн человек могут стать жертвами супербактерий к 2050 году, спрогнозировали ученые. Уже в 2021 году 95% смертей были связаны с инфекциями, на которые почти не действовали привычные схемы лечения, говорится в статье международной команды ученых для медицинского журнала Lancet.

Ученые проанализировали данные о смертности от устойчивости к противомикробным препаратам в 204 странах и территориях с 1990 по 2021 год. В 2021 году 4,71 млн или 95% смертей были связаны с УПП. Показатель заметно менялся в зависимости от возраста пациента и места проживания. Так, инфекции у детей младше 5 лет хорошо поддавались лечению и смертность упала более чем вдвое. Но выросла более чем на 80% среди людей 70 лет и старше.

«К 2050 году по всему миру ежегодно будет происходить 1,91 млн смертей напрямую от УПП и 8,22 млн связанных с ней смертей. В совокупности с 2025 по 2050 год прогнозируется 39,1 млн прямых смертей от УПП и 169 млн связанных с ней смертей», – говорится в статье.

Больше всего жертв супербактерий будет в Южной Азии, Латинской Америке и странах Карибского бассейна. Рост смертности среди людей 70 лет и старше составит 65,9%.

Британские врачи предупредили о тихой пандемии из-за бактерий, устойчивых к самым мощным антибиотикам. Случаи заражения выявили у солдат ВСУ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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