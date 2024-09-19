Умеренное потребление кофе снижает риски развития диабета, ишемической болезни сердца и инсульта

Умеренное потребление кофе и напитков с кофеином полезно для здоровья обмена веществ, поскольку снижает риск развития диабета, ишемической болезни сердца и инсульта. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале клинической эндокринологии и метаболизма.

Таким образом, выяснилось, что регулярное употребление кофе или кофеина, особенно в умеренных количествах, связано со снижением риска кардиометаболической мультиморбидности (КМ), что означает сосуществование как минимум двух кардиометаболических заболеваний.

«Употребление трех чашек кофе или 200-300 мг кофеина в день может помочь снизить риск развития кардиометаболической мультиморбидности», – говорит ведущий автор исследования Чаофу Кэ из Медицинского колледжа Сучжоу Университета Сучжоу, Китай.

Исследование показало, что по сравнению с теми, кто не употребляет кофеин или потребляет менее 100 мг кофеина в день, у потребителей умеренного количества кофе (3 чашки в день) или кофеина (200-300 мг в день) риск снижается на 48,1%.

Эксперты проанализировали данные Британского биобанка о более чем 500 000 участниках в возрасте от 37 до 73 лет. В финальную группу участников вошли 172 315 человек без кардиометаболических заболеваний по анализу кофеина и 188 091 человек по анализу потребления кофе и чая.

Потребление кофе и кофеина на всех уровнях было обратно пропорционально связано с риском кардиометаболической мультиморбидности. Те, кто сообщил об умеренном потреблении кофе или кофеина, имели самый низкий риск. Умеренное потребление кофе или кофеина было обратно пропорционально связано практически со всеми стадиями развития кардиометаболической мультиморбидности.

«Результаты подчеркивают, что пропаганда умеренного потребления кофе или кофеина в качестве пищевой привычки среди здоровых людей может иметь значительные преимущества для профилактики КМ», – говорит Ке.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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