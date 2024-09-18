Шоколад с чаем во второй половине дня может помочь избежать слабоумия

Диета, богатая флавоноидами – растительными соединениями, содержащимися в чае, красном вине, ягодах и темном шоколаде, – может существенно снизить риск слабоумия.

Ученые полагают, что они могут оказывать защитное действие на клетки мозга, помогая блокировать накопление бета-амилоидных бляшек – характерного признака болезни Альцгеймера.

Исследователи из Университета Квинс в Белфасте проанализировали данные о питании более 120 000 взрослых жителей Великобритании в возрасте от 40 до 70 лет в течение шести лет.

Они обнаружили, что употребление шести дополнительных порций продуктов, богатых флавоноидами, в день, в частности ягод, чая и красного вина, было связано со снижением риска развития деменции на 28 процентов.

Наибольшее снижение риска наблюдалось у участников, употреблявших, по крайней мере, два из следующих напитков в день: пять чашек чая, один бокал красного вина и половину обычной порции ягод, по сравнению с теми, кто не употреблял ничего.

Исследователи утверждают, что, хотя возраст и генетика вносят существенный вклад в развитие заболевания, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что такие факторы риска, как питание, могут играть важную роль в профилактике.

Профессор Эйдин Кэссиди из Института глобальной продовольственной безопасности в Квинс сказал: «Результаты были наиболее заметны у лиц с высоким генетическим риском, а также у лиц с симптомами депрессии».

Ученые полагают, что это связано с тем, что это растительное соединение обладает рядом полезных для здоровья свойств, включая антиоксидантные, противовоспалительные и противораковые.

Их также связывают со снижением риска хронических заболеваний, таких как сердечнососудистые заболевания, а также с улучшением когнитивных функций

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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