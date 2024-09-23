Роспотребнадзор следит за вспышкой неизвестного заболевания в Индии

Роспотребнадзор отслеживает информацию о вспышке неизвестного заболевания, жертвами которого стали уже 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Смертельная инфекция распространилась в западной части Индии. В настоящее время нет данных о возбудителе и способах распространения заболевания.

«Вспышка неизвестного заболевания совпала с сильными проливными дождями и наводнениями в регионе. (...) Ведомство держит на контроле сообщения о неизвестном заболевании в Индии», – отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что служба в постоянном режиме мониторит ситуацию с санитарно-эпидемиологической обстановкой в мире. Кроме того, в пунктах пропуска через государственную границу работает система «Периметр», которая позволяет выявлять и минимизировать эпидемические риски.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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