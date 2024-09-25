Новый вариант ковида выявлен в России

роспотребнадзор в ходе анализов выявил два случая заболевания вариантом новой коронавирусной инфекции XEC. Как отмечается в сообщении ведомства, вариант XEC, который сейчас активно распространяется в Европе, имеет схожие симптомы с более ранними субвариантами FLiRT омикрона.

Как сообщает ТАСС, два случая XEC выявлены в Ростовской области и в Уфе.

Особых рекомендаций в связи с появлением нового варианта вируса Роспотребнадзор не дает, но на время подъема заболеваемости рекомендует гражданам использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с мылом, избегать контакта с больными людьми, проветривать помещения. Важно оставаться дома и обратиться к врачу в случае недомогания, особенно для людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями.

XEC – это рекомбинантный вариант, образованный комбинацией двух более ранних субвариантов FLiRT Омикрона – KS.1.1 и KP.3.3. Его симптомы схожи с ними: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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