В детском лагере в Тамбовской области произошло массовое отравление

В Тамбовской области произошла вспышка кишечной инфекции в детском лагере. Всего пострадали 14 человек, двое из которых госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Максим Егоров.

Массовое отравление зафиксировано в детском лагере «Спутник» Мичуринского аграрного университета.

«С симптомами отравления средней тяжести госпитализированы двое. Их состояние оценивается как удовлетворительное, пациенты получают необходимую медицинскую помощь. 12 пациентов написали отказ от госпитализации», – отметил глава региона.

Егоров добавил, что в лагерь выехали сотрудники Роспотребнадзора, а также специалисты Минздрава и Минобразования.

Тамбов, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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