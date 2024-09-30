Россия заняла третье место в мире среди стран с самым плохим зрением у молодежи

Россия вошла в тройку стран по распространенности миопии (близорукости) среди молодежи. Об этом свидетельствуют результаты исследования китайских ученых, опубликованного в журнале British Journal of Ophthalmology.

По данным специалистов Университета Чжуншань имени Сунь Ятсена в Гуанчжоу, в России 46,17% детей и подростков имеют плохое зрение. На первом месте оказалась Япония, где от миопии страдают 85,95% молодых людей, затем идет Южная Корея с показателем 73,94%.

В списке из 50 стран, попавших в исследование, в лидеры также вошли Сингапур, Китай, Греция, Италия, Индонезия, Мексика, Малайзия. При этом наименьшая распространенность миопии зафиксирована в Парагвае (0,84%), Уганде (1,28%) и Буркина-Фасо (1,37%).

Офтальмологи по всему миру подтверждают ухудшение ситуации, связывая это с ростом бесконтрольного использования гаджетов – особенно молодым поколением. Сейчас близорукостью страдают более трети детей и подростков во всем мире.

По прогнозам ученых, к 2050 году близорукость будет диагностирована примерно у 40% молодых людей в возрасте от пяти до 19 лет, таким образом число детей и подростков с миопией может превысить 740 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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