Глава Роспотребнадзора оценила угрозы вируса Коксаки для России

Опасности распространения заболеваемости энтеровирусами, в том числе вирусом Коксаки, на сегодняшний день в РФ не наблюдается. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Распространение заболеваемости энтеровирусами, а вирус Коксаки – это энтеровирус, мы на сегодняшний день в Российской Федерации не видим», – сказала Попова (цитата по РИА «Новости»), добавив, что мониторинг состояния российских туристов, побывавших в Турции, не выявил проблем с заболеваемостью.

По словам главы Роспотребнадзора, в этом году подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями наблюдался в очень малом удельном весе, это был и вирус Коксаки, но в основном превалировали другие энтеровирусы.

«На сегодняшний день этот подъем ушел, он завершился в середине сентября, к концу сентября это уже были значительно меньшие цифры, чем летом. И на сегодняшний день рисков распространения энтеровирусной инфекции в РФ, включая вирус Коксаки, нет», – заверила Попова.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в девяти регионах России поступили жалобы на симптомы вируса Коксаки у детей.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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