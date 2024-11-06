СМИ: симптомы вируса Коксаки нашли у детей в девяти регионах РФ

Родители в девяти регионах РФ пожаловались на симптомы вируса Коксаки у своих детей. Специалисты уверены, что о вспышке говорить рано.

Признаки вируса Коксаки нашли у детей в девяти регионах РФ: Москве и области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Владимирской, Брянской, Ижевской, Калужской областях. Симптомы везде одинаковы: высокая температура, сыпь на теле, покраснение горла и полости рта, диарея. По одной из версий, вирус завезли в Россию вернувшиеся из Турции отпускники.

Роспотребнадзор запустил «горячую линию» в регионах РФ и запросил у турецкой стороны данные о текущей ситуации на курортах. Школам и детсадам рекомендовали организовать утренние фильтры, а при наличии симптомов изолировать заболевших детей от коллектива до полного выздоровления.

Региональные власти не подтверждают вспышки вируса Коксаки, а только частные случаи, которые успешно лечатся. Врач-иммунолог Андрей Продеус считает, что симптомы на 99% свидетельствуют о заражении Коксаки, но вирус необязательно был завезен из-за границы.

«Он есть везде, и у нас на Черноморском побережье. Нет никаких оснований говорить о вспышке, это происходит каждый год. Конечно, вирус Коксаки отличается от других ОРВИ. Специфических лекарств от него нет, применяется симптоматическое лечение», – сказал он «Известям».

Главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, это заболевание давно живет рядом с человеком и не стоит «ждать какого-то прорыва эпидемии». В Институте иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН отметили, что точный вид вируса можно узнать только после анализа, который делают в инфекционных больницах.

Роспотребнадзор напомнил, что вирус Коксаки относится к энтеровирусныи инфекциям. Передается водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. Россиян призвали тщательно мыть руки, не есть немытые фрукты и овощи, не трогать лицо в общественных местах.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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